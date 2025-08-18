Veranico promete aquecer São Paulo a partir desta quarta-feira, 20 A cidade de São Paulo deve registrar uma pausa nas baixas temperaturas a partir desta quarta-feira, 20. A entrada de uma massa de...

A cidade de São Paulo deve registrar uma pausa nas baixas temperaturas a partir desta quarta-feira, 20. A entrada de uma massa de ar seco inaugura um “veranico” que, segundo as previsões, vai até sábado 23. O fenômeno ocorre em pleno inverno e faz os termômetros subirem a níveis semelhantes aos do verão.

