Veranico promete aquecer São Paulo a partir desta quarta-feira, 20
A cidade de São Paulo deve registrar uma pausa nas baixas temperaturas a partir desta quarta-feira, 20. A entrada de uma massa de...
A cidade de São Paulo deve registrar uma pausa nas baixas temperaturas a partir desta quarta-feira, 20. A entrada de uma massa de ar seco inaugura um “veranico” que, segundo as previsões, vai até sábado 23. O fenômeno ocorre em pleno inverno e faz os termômetros subirem a níveis semelhantes aos do verão.
