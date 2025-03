Verão de 2025 se encerra com muita chuva pelo Brasil

Revista Oeste |Do R7

O verão de 2025 se encerra, nesta quinta-feira, 20, com muita chuva pelo Brasil. Alerta de perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira, 19, para diversas regiões do país. Sudeste, Norte e parte de Mato Grosso serão as áreas mais afetadas.

