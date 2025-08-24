Viaduto inacabado em Santa Catarina completa 14 anos e segue sem uso Um viaduto construído em 2011 na SC-415, em São Francisco do Sul (SC), continua inacabado depois de 14 anos e se tornou símbolo do...

Um viaduto construído em 2011 na SC-415, em São Francisco do Sul (SC), continua inacabado depois de 14 anos e se tornou símbolo do atraso de obras federais no estado. A estrutura, sem ligação com a rodovia, ganhou o apelido de “maior mesa de sinuca do mundo” entre moradores e motoristas que circulam pela região.

