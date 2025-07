Vice-cônsul honorário da Síria é denunciado por transporte ilegal de iPhones

Revista Oeste |Do R7

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul denunciou o vice-cônsul honorário da Síria, Marcio Hanna Hanasi Youssef, por crime de descaminho. Ele foi flagrado transportando ilegalmente uma grande quantidade de produtos eletrônicos. Segundo a denúncia, Youssef parou em uma fiscalização de rotina no dia 28 de março, na BR-463, em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai.

