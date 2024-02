Vídeo misterioso captura objeto luminoso no céu do Rio Grande do Sul Cientistas acreditam que possa ser um satélite desativado ou um corpo de algum foguete... Cientistas acreditam que possa ser um satélite desativado ou um corpo de algum fogueteLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Vídeo: objeto luminoso — e misterioso — é visto no céu do Rio Grande do Sul • Sertanejo: Chrystian, que fazia dupla com Ralf, vai passar por transplante • Justiça condena 6 por venda de hambúrguer de carne de cavalo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.