Vídeo mostra momento da explosão em posto de combustíveis no Rio de Janeiro

Outros funcionários e clientes estavam próximos, mas escaparam por pouco da tragédia | Foto: Reprodução/X Revista Oeste - Brasil

Uma explosão registrada por câmeras de segurança destruiu um posto de combustíveis localizado na Lapa, região central do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 7. A tragédia resultou na morte de Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, motorista que estava ao lado do tanque de gás instalado no porta-malas de seu carro.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

