Voo da Azul desvia para Recife depois de mal súbito de tripulante

Um voo da Azul Linhas Aéreas que partiu de Porto, em Portugal, com destino a Campinas (SP), precisou alterar sua rota na tarde desta sexta-feira, 25. A aeronave pousou no Aeroporto Internacional do Recife (PE) depois que um dos tripulantes teve um mal súbito.

