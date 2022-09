"Rezistro" aqui o Lula xenófobo

Brasil | Do R7

Lula: "cara refinado" que precisa aprender muito

O pessoal da campanha de Lula deve estar tomando a mesma “água” (aquela que passarinho não bebe) que o seu chefão manda pra dentro de segunda a sexta-feira e também aos sábados, domingos, feriados e dias santos.

Como estamos aqui para ajudar, aqui vai um conselho para os assessores do PT: parem de deixar esse homem falar o que ele pensa! Vocês estão doidos ou o quê? Olha só no que dá quando o sujeito resolve abrir a boca e vocês permitem:

“Um pouco ignorante é o que ele [Bolsonaro] é mesmo. Um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capiau lá do interior de São Paulo. Aquele capiau de ‘Rezistro’, bem puro, assim, bem ignorante”, disse Lula em entrevista ao Programa do Ratinho.

E para piorar ainda mais – já que não saiu nenhum anão de debaixo da mesa para mandá-lo fechar a matraca – o mandante do PT me vem com mais essa:

"Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito, e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu, falar calmo, tranquilo".

Gente, sério: vocês aí que assessoram “a alma mais honesta deste país” devem estar de brincadeira... Trabalhem direito já que são pagos a peso de ouro! E pra não virem choramingando que ninguém ajuda, aqui vão três passos simples:



1. Cancelem a participação do Lula em todos os debates onde o William Bonner não estiver presente para militar em favor dele. Apenas cancelem e inventem uma desculpa, vocês são bons nisso, só estão muito preguiçosos.

2. Paguem um time de fonoaudiólogos, se preciso for, mas esse “cara refinado” precisa aprender a diferenciar G de Z de uma vez por todas. O nome da cidade é Registro. RE-GIS-TRO! Façam-me o favor!

3. Por fim, pressionem com mais empenho os amiguinhos de vocês para eles que façam os outros candidatos calarem a boca ou, no mínimo, que atrapalhem as demais campanhas proibindo que os adversários façam... campanha! Se vocês não trabalharem duro, a coisa vai ficar feia para o lado vermelho da força.

Quem avisa amigo é...