Ricardo Velez anuncia nova troca no Ministério da Educação Pela segunda vez em três dias, ministro fez nova nomeação para a Secretaria Executiva, cargo mais importante da pasta depois do próprio ministro Demissão Ministério da Educação

Ricardo Velez enfrenta uma disputa entre grupos no Ministério da Educação Marcello Casal jr/Agência Brasil - 02.01.2019

O ministro da Educação, Ricardo Velez, anunciou nesta quinta-feira (14), em uma rede social, que Iolene Lima irá assumir a Secretaria-Executiva da pasta.

Ministro da Educação vai a Suzano prestar apoio após massacre

O cargo é considerado o segundo mais importante do MEC. Iolene ocupava a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

É a segunda mudança que Velez faz no mesmo cargo em três dias. Quem ocupava a vaga até a terça-feira (13) era Luiz Antônio Tozi, que foi demitido após uma reunião entre Ricardo Velez e o presidente Jair Bolsonaro.

Com a saída de Tozi e outros diretores, o nome anunciado pelo ministro para o segundo cargo mais importante no MEC foi Rubens Barreto da Silva, que nem chegou a ter a nomeação publicada no Diário Oficial. Agora é a vez de Iolene, que já foi diretora de um colégio em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O Ministério da Educação passa por uma disputa interna de poder desde que Ricardo Velez assumiu o cargo. O ministro até agora não conseguiu controlar os desentendimentos entre os grupos ligados a militares, aos seguidores do escritor Olavo de Carvalho e também entre os que têm o chamado perfil técnico, o que provoca indefinições no andamento de projetos importantes para a pasta.