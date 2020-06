RJ: Ex-jogador intermedia contratos sem licitação do governo Witzel Zé Carlos, que jogou no Itaperuna, faz a intermediação de contratos milionários

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Fernando Frazão/Agência Brasil/30.03.2020

No Rio de Janeiro, um ex-jogador de futebol ganhou influência no governo de Wilson Witzel. José Carlos de Melo se tornou conhecido por atuar nos bastidores e seria o intermediário de contratos sem licitação realizados pelo governo do estado.

Em um vídeo, José Carlos aparece ao lado de Simão Sessim, ex-deputado federal que hoje representa o governo do Rio, em Brasília. Os dois estão no aniversário de Roberto Cid, bicheiro e ex-presidente do Esporte Clube Itaperuna, time do norte fluminense em que José Carlos fez carreira como jogador. Entre os convidados, também está o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

O registro é raro. José Carlos quase não aparece em público. Ele prefere encontros discretos na casa onde mora, em um condomínio na Zona Oeste do Rio. O ex-jogador é influente nos bastidores da gestão de Wilson Witzel.

Além de indicar pessoas para ocupar secretarias e outros órgãos do Palácio Guanabara, Zé Carlos ainda faz a intermediação de contratos milionários. Como no caso da Cityworks Ambiental, empresa que pertence a Pedro Mario Nardelli Filho, que seria amigo dele.

Em abril, a empresa fechou um contrato emergencial, que dispensa licitação, com o Instituto Estadual do Ambiente para limpeza nas lagoas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O serviço custou mais de R$ 2,5 milhões.

Além desse, foram pelo menos outros três contratos entre a Cityworks Ambiental e o governo do estado. Todos com a Companhia de Águas e Esgoto do Rio (Cedae), que somaram R$ 62 milhões. Todos também sem licitação.

A influência no governo Witzel teria sido intermediada pelo ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier, um dos aliados do governador. Os dois estreitaram laços após a prefeitura salvar uma universidade particular de uma crise financeira, em 2013. Hoje, Zé Carlos é pró-reitor da instituição.

Bornier aparece em uma escuta feita pela Polícia Federal durante a "Operação Favorito", que levou o empresário Mário Peixoto para a cadeia. Nela, Luiz Roberto Martins, considerado operador financeiro de um esquema de fraudes em contratos na saúde, comemora com o ex-prefeito uma decisão do governador, tratado como "zero um", que permitiu a uma das empresas de Peixoto voltar a fechar contratos com o governo.

Procurado, o governo do estado não comentou as acusações sobre a relação com o ex-jogador e nem sobre os contratos sem licitação. O ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier também não respondeu ao contato do Jornal da Record. E o ex-jogador José Carlos Melo não foi localizado.