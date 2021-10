Roberto Cabrini participa da Live JR sobre o Afeganistão

A- A+

Cabrini estará na 'Live JR' Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (22) o jornalista Roberto Cabrini.

Em pauta, a cobertura da situação no Afeganistão. Atualmente, o país é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. O repórter especial foi até lá com a missão de documentar a realidade dos afegãos após a retomada do poder pelo Talibã.

As reportagens foram ao ar no Domingo Espetacular. Cabrini vai contar o que presenciou por lá e revelar alguns bastidores.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os repórteres do Jornal da Record Angélica Satler, Fábio Menegatti e Paloma Poeta.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.