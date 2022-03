Roberto Requião se filia ao PT e usa o nome de Deus em vão O ex-governador do Paraná afirmou que título de propriedade privada só vale com a assinatura divina

Brasil | Marco Antonio Araujo, do R7

Lula e Roberto Requião Reprodução/Instagram

Roberto Requião andava sumido. Pois reapareceu na última sexta (18), no Paraná, no seu em visita a assentamento em Londrina. Na plateia, militantes do MST. Ao seu lado, claro, Lula. Não podia dar certo.

Lá pelas tantas de seu acalorado discurso, Requião afirmou que título de propriedade não vale nada. Para ele, escritura só serve se vier "com a assinatura de Deus". As demais devem ser "rejeitadas".

O constrangimento no palanque foi tal que nem Lula aplaudiu a fala demagógica. A propriedade privada está prevista na Constituição e é uma das bases de qualquer sociedade moderna e civilizada.

Nesse cartório divino proposto pelo ex-senador, o que vale é a vontade do "povo". Desde que, claro, filiado ao MST. Requião, aos 81 anos, voltou ao cenário político disposto a ser brevemente esquecido.

Não fazer uso do nome de Deus em vão é um dos dez mandamentos. Não roubar também. Mas vá tentar explicar isso a quem está ao lado de Lula. Afinal, ele já se comparou a Jesus umas três ou quatro vezes.