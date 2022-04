Rodovia dos Bandeirantes é interditada para motociata de Bolsonaro

A- A+

Rodovia dos Bandeirantes fechada devido à motociata Maria Carolina Paz/RecordTV - 15.4.2022

A rodovia dos Bandeirantes está interditada no sentido interior desde a cidade de São Paulo até Santa Bárbara d'Oeste, para a passagem da motociata com o presidente Jair Bolsonaro, intitulada "Acelera para Cristo 2". O evento está previsto para começar às 10h, saindo do Sambódromo da capital paulista com destino a Campinas (SP), em um percurso de 97 km.

De acordo com a AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhanguera/Bandeirantes, a interdição acontece do km 13, próximo à marginal Tietê, até o km 134. A previsão é que a rodovia seja liberada a partir das 15h.

A recomendação da empresa é que os carros que seguem viagem para o feriado prolongado desta sexta-feira (15) utilizem a via Anhanguera, que apresenta trânsito lento do km 11 ao km 37 devido ao excesso de veículos.

A partir da rodovia dos Bandeirantes, o evento seguirá pela estrada Luiz de Queiroz (SP-304), que é administrada pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo) e será interditada somente na hora da motociata.