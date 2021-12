Rodovia que dá acesso à Chapada é liberada após cratera engolir carro De acordo com a GO-Infra, apenas veículos pequenos e em caráter emergencial são autorizados a passar pela GO-118 Rodovia que dá acesso à Chapada é liberada após cratera engolir carro

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília, com Janaína Figueiredo, da Record TV

A GO-Infra (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes) informou que a rodovia GO-118, entre Teresina de Goiás e Alto Paraíso, foi liberada parcialmente para garantir a segurança dos usuários da rodovia, com passagem apenas de veículos pequenos e em caráter emergencial, após uma cratera engolir um carro.

As fortes chuvas que caíram na região durante a semana provocaram deslizamento do aterro da rodovia, que dá acesso à Chapada dos Veadeiros, o que causou uma erosão no leito da pista da GO-118, na última sexta-feira (24).

"O local já está sinalizado e o comando de policiamento rodoviário está presente orientando os motoristas, que devem buscar caminhos alternativos", diz a nota. "A equipe de manutenção está mobilizando os equipamentos necessários para executar as obras de abertura de uma pista na lateral da GO-118, no trecho em interdição, para ser utilizada como desvio durante a correção da erosão", acrescentou.

O trecho com problemas fica a 47 quilômetros do entroncamento com a GO-239, sentido Teresina de Goiás.

Mirian Braga, de 33 anos, moradora do município goiano de Cavalcante, passou pelo local da cratera por volta de 13h. “Foi supertranquilo para passar [pela rodovia], não levou mais que cinco minutos. Os policiais estavam sinalizando, tinha informe desde [a cidade de] Val Paraíso, enfim, a passagem foi tranquila”, contou ao R7. De acordo com ela, a GO-118 “tem fluxo tranquilo” e espera que “não tenha maiores problemas”.