Rodovias que ligam litoral a SP têm tráfego intenso neste domingo (2)

Rodovia Imigrantes apresenta lentidão na subida para São Paulo

Voltando do feriado, o motorista enfrenta trechos com congestionamento nas rodovias Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega e Oswaldo Cruz neste domingo (2).

No sistema Anchieta-Imigrantes, a subida da Baixada Santista para a capital paulista apresenta lentidão, segundo a Ecovias. O sistema opera no sistema 8x2, com a subida por toda a Imigrantes (seis pistas) mais as duas pistas da Anchieta. A descida pelo litoral ocorre apenas pela Anchieta.

Na Imigrantes, às 21h, o tráfego é lento no trecho de baixada, do km 70 ao km 62, reflexo do excesso de veículos. Na Anchieta, já não havia pontos de lentidão.

Há congestionamento também na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, do km 284 ao km 280.

Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso no sentido capital paulista

A rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte de São Paulo ao Vale do Paraíba, apresenta tráfego intenso na tarde deste domingo no sentido capital, e livre no sentido litoral, segundo informações da concessionária que administra a via. O motorista deve ter atenção para a região do km 64, onde obras na via deixam o tráfego ainda mais lento.

SP 098 Mogi-Bertioga:

Trecho: Mogi das Cruzes / Bertioga:

km 98 - Base da PMRv de Bertioga

Tráfego intenso sentido Mogi das Cruzes

Tempo encoberto e boa visibilidade

Atenção: Trecho de serra sujeito a neblina

Havia às 20h pontos de lentidão na Oswaldo Cruz, no sentido Taubaté. Na rodovia Mogi-Bertioga, o tráfego era apenas intenso no sentido Mogi das Cruzes.