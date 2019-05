Rodrigo Maia ganha versão de 'pixuleco' em ato no Rio de Janeiro Maior parte dos apoiadores do governo pedem pela aprovação da reforma da Previdênica, do pacote anticrime de Moro e defendem Lava Jato Pixuleco Maia

Ato pró-Bolsonaro acontece em Copabacana IlanPellenberg/Framephoto/Estadão Conteúdo

Os manifestantes no Rio de Janeiro que saíram às ruas neste domingo (26) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro levaram um boneco inflável com a imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Havia também um boneco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Rio de Janeiro, o ato pró-Bolsonaro acontece no bairro de Copacabana.

A maior parte dos apoiadores de Bolsonaro pedem pela aprovação da reforma da Previdência, do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, e defendem operação Lava Jato.

Participação de Bolsonaro

Bolsonaro afirmou que não participaria de nenhum dos atos, seguindo a orientação de membros do governo. O presidente disse que as pessoas que pedem pelo fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal) estão "na manifestação errada" e que esses temas estariam mais para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e não cabem no Brasil.

Neste domingo, Bolsonaro compartilhou vídeos de atos em Juiz de Fora (MG), local onde foi esfaqueado durante campanha eleitoral em 2018, e São Luiz do Maranhão (MA).