Rodrigo Maia nega que tenha realizado teste de coronavírus Também nesta sexta-feira, presidente Jair Bolsonaro informou que realizou teste e que resultado sobre presença do vírus foi negativo Rodrigo Maia nega que tenha realizado teste de coronavírus

O deputado Rodrigo Maia RENATO COSTA /FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta sexta-feira (13) que tenha sido submetido a um exame para determinar se contraiu coronavírus.

Na quarta-feira (11), Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informaram que haverá restrição de circulação nas casas legislativas a partir da próxima semana, como medida de prevenção.

Também nesta sexta, fontes do Planalto confirmaram que os exames de coronavírus de toda a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem para os Estados Unidos deram negativo. Eles foram submetidos a exames depois que o secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, também presente na viagem, comunicou que contraiu o vírus.

Além de Bolsonaro, também foram testados a primeira-dama Michelle e toda a equipe do governo que foi para os Estados Unidos e está em Brasília. A solicitação do teste aconteceu depois da confirmação da doença no secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que está em quarentena domiciliar, e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.