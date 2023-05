Rodrigo Pacheco se manifesta sobre racismo contra Vinícius Junior: 'repugnante'

Em julho de 2018, o garoto de 18 anos deixou a Gávea para se tornar uma aposta do gigante Real Madrid. Pertinho de comemorar os 20, Vinicius Jr. conquistou a Espanha, o treinador Zinedine Zidane e virou uma realidade no futebol. Para conseguir espaço entre os titulares de um dos maiores clubes do mundo, o carioca resolveu mudar de vida Montagem R7 Divulgação/Flamengo

Na Espanha chegou a a ser criticado por ser um atacante que não fazia gols. Resolveu mudar e seguir o 'Método Cristiano Ronaldo' de preparação física. Contratou um preparador e uma cozinheira particulares para ajudá-lo a mudar essa história Reprodução Instagram @viniciusjunior

A ideia era deixá-lo cada vez mais forte e com isso mais rápido. Acompanhada de uma preparação mental para, assim, virar um dos grandes atacantes do mundo Reprodução Instagram @viniciusjunior

Vinicius Jr. escolheu Thiago Lobo, que trabalhou no Santos e com Gabigol na Inter de Milão. O fisioterapeuta o ajudou quando teve ruptura de ligamento do tornozelo em 2019 Reprodução Instagram @viniciusjunior

Em janeiro de 2020, os dois começaram um trabalho praticamente diário, com acompanhamento do Real Madrid, e uma dieta rigorosa e disciplinada. Ficar mais forte também protege de lesões, raras na carreira de Cristiano Ronaldo Reprodução Instagram @viniciusjunior

Vinícius montou uma academia em casa, abaixou o índice de gordura e ficou mais forte Reprodução Instagram @viniciusjunior

O moleque que encantou os flamenguistas ficou para trás Divulgação Flamengo

Durante a quarentena do novo coronavírus, Vinícius trabalhou intensamente e contou o seu: 'Quero voltar mais forte e com mais vantagem sobre o resto'. Deu resultado e desde o retorno do futebol na Europa, o atacante teve apresentações importantes que ajudaram o Real Madrid a tomar a liderança do Espanhol Susana Vera/Reuters - 24.6.2020

Para conseguir tocar esse projeto e superar todas as críticas recebidas, Vinícius tem o apoio de seis pessoas especiais: os pais Vinícius e Fernanda, a irmã Fernanda, os irmãos Netinho e Bê e a sobrinha Jamily

Essa foto foi no aniversários de 18 anos do atacante, despedida de Vinícius do Rio de Janeiro Reprodução Instagram @viniciusjunior

Ao lados dos irmãos e da sobrinha, que eh um grudinho do tio, Vinícius tá sempre com o sorrisão no rosto Reprodução Instagram @viniciusjunior

Fernanda é a dona das melhores declarações de Vinícius... Ele diz sempre: 'Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a você' Reprodução Instagram @viniciusjunior

Os pequenos Jamily e Bê estão sempre por perto de Vinícius e o alegram também nas horas mais difíceis Reprodução Instagram @viniciusjunior

O atacante do Real Madrid é todo orgulhoso que seu irmão caçula é a cara dele.... 'Bê ou Vini JR JR? Esse puxou o irmão!' Reprodução Instagram @viniciusjunior