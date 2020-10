Rogério Marinho defende Renda Cidadã e nega críticas a Guedes Ministro do Desenvolvimento Regional disse que o programa será lançado de qualquer forma e respeitará as âncoras fiscais Rogério Marinho defende Renda Cidadã e nega críticas a Guedes

Rumores apontam para críticas de Marinho a Guedes Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 4.6.2019

A assessoria do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, divulgou nota nesta sexta-feira (2) negando que ele tenha desqualificado "agentes públicos" em reunião com grupo de economistas da qual participou nesta manhã e destacando que a solução do governo para as famílias que dependem de auxílio respeitará as âncoras fiscais.

A nota foi uma referência a notícia que circulava nos mercados de que, na reunião, Marinho teria criticado o ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmado que o programa Renda Cidadã, de transferência de renda, será lançado de qualquer forma — o que foi interpretado como uma disposição do governo de violar a regra do teto de gastos.

Os juros futuros disparavam nesta sexta-feira, com taxas de vencimentos do miolo da curva saltando mais de 20 pontos percentuais, em repercussão ao rumor sobre a reunião. "A reunião teve o intuito de reforçar o compromisso do governo com a austeridade nos gastos e a política fiscal", diz a nota do ministério.

"Em sua fala, Rogério Marinho destacou que o governo reconhece a necessidade de construção de uma solução para as famílias que hoje dependem da auxílio emergencial e que essa solução será resultado de um amplo debate com o Parlamento, em respeito à sociedade e às âncoras fiscais que regem a atuação do governo."

A nota afirma, ainda, que na reunião não foram feitas "desqualificações ou adjetivações de qualquer natureza contra agentes públicos, nem tampouco às propostas já apresentadas". "Quem dissemina informações falsas como essas tem claro interesse em especular no mercado, gerando instabilidade e apostando contra o Brasil", completou o documento.

