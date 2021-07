Rosa Weber envia inquérito da Covaxin à Polícia Federal PF poderá tomar depoimento do presidente Jair Bolsonaro, investigado por suposto crime de prevaricação no caso da vacina Rosa Weber, do STF, encaminha inquérito sobre Covaxin à PF; polícia poderá tomar depoimento de Bolsonaro

A- A+

A ministra Rosa Weber, do STF, durante audiência pública Rosinei Coutinho/SCO/STF - 26.10.2020

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), encaminhou nesta terça-feira (6) para a Polícia Federal o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por possível crime de prevaricação no caso envolvendo suspeitas de irregularidades nas negociações para a compra da Covaxin, e a corporação poderá tomar o depoimento do chefe do Executivo, entre outras diligências a ser cumpridas no caso.

"A Secretaria Judiciária informa que, nesta data, os autos foram disponibilizados à autoridade policial", afirma documento da Secretaria Judiciária do STF.

Na sexta-feira passada, Rosa Weber atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), cuja solicitação decorreu de notícia-crime enviada ao Supremo por senadores de oposição, que buscam a investigação da conduta de Bolsonaro.

De acordo com os parlamentares, o presidente não tomou providências após ser alertado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e pelo irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, sobre supostas irregularidades nas tratativas para compra de doses da vacina contra covid-19 Covaxin.

Na sexta, a ministra do STF havia fixado prazo de 90 dias para a realização das investigações. Entre as diligências, a PGR quer ouvir todos os envolvidos no caso.

Copyright © Thomson Reuters.