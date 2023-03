Rosangela Moro usa carro blindado e reduziu idas a SP por risco de atentado do PCC Deputada federal reforçou a segurança após investigações terem apontado que ela poderia ser vítima de ataques a autoridades Rosangela Moro anda com carro blindado e reduziu idas a SP por risco de atentado do PCC

Brasil | Marc Sousa, da Record TV, e Carlos Eduardo Bafutto, do R7

A- A+

Deputada federal, Rosangela Moro reforçou a segurança pessoal Edu Garcia/R7

Mulher do senador e ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro (União-PR), a deputada federal Rosangela Moro (União-SP) também reforçou a segurança pessoal após investigações da Polícia Federal terem apontado que o casal estaria entre os alvos de suspeitos que planejavam ataques a servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. Rosangela anda com carro blindado, tem reduzido a quantidade de viagens a São Paulo, estado pelo qual foi eleita, e reforçou a segurança pessoal.

Em uma rede social, a deputada parabenizou a Polícia Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a Polícia Legislativa.

Parabenizo os policiais e agentes envolvidos na Operação Sequaz, que desmantelou um esquema do crime organizado para assassinar autoridades e seus familiares, entre eles o meu marido @SF_Moro e minha família. Agradeço também o presidente @ArthurLira_ e os policiais da Câmara — Rosangela Moro (@rosangelamorosp) March 22, 2023

O R7 e a Record TV verificaram que equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, descobriram os planos dos criminosos para a execução de Moro e informaram o caso aos policiais.

Durante as apurações, foi verificado que um olheiro, ligado à facção criminosa PCC, estaria fazendo campana na frente da casa do senador, em Curitiba. As investigações mostram que os suspeitos pretendiam realizar os ataques de forma simultânea. Além de Moro, havia outros alvos entre servidores públicos e autoridades.

O senador, que é ex-juiz da Lava Jato, confirmou por uma rede social que seria um dos alvos dos criminosos e disse que se pronunciará sobre o caso nesta quarta-feira.

Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e… — Sergio Moro (@SF_Moro) March 22, 2023

Operação Sequaz

A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (22) 11 mandados de prisão de suspeitos de planejar ataques a servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea. Até o momento, foram nove presos — seis homens e três mulheres —, todos em São Paulo. Os outros dois procurados com mandado de prisão expedido são do Paraná.

Nesta quarta, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 5 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e no Paraná. Os principais investigados estão em São Paulo e no Paraná, segundo a Polícia Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em uma rede social que os planos dos suspeitos incluíam o assassinato de um senador e um promotor de Justiça.

Foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça). Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho — Flávio Dino  (@FlavioDino) March 22, 2023

A operação ganhou o nome de Sequaz, que se refere ao ato de seguir, vigiar, acompanhar alguém. Esse nome foi dado devido ao método utilizado pelos criminosos para fazer o levantamento de informações das possíveis vítimas.