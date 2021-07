Rose de Freitas irá presidir a Comissão do Orçamento 2022 Relatoria de LDO será do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) e relatoria geral do deputado Hugo Leal (PSB-MG)

Rose de Freitas irá presidir a Comissão do Orçamento 2022 Waldemir Barreto/Agência Senado

Conforme o R7 Planalto antecipou , a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) irá presidir a Comissão Mista de Orçamento, responsável pelo Orçamento de 2022. A relatoria da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) ficou com o deputado Juscelino Filho (DEM-MA) e a relatoria geral com o deputado Hugo Leal (PSB-MG).

A comissão é de extrema importância pois é nesse colegiado que são discutidos onde serão aplicados os recursos que o governo arrecada com os impostos pagos por todos os brasileiros. Em 2022, ano eleitoral, a tendência é de disputa maior em torno de onde serão alocados os recursos, já que é necessário definir o tamanho do Bolsa Família, dinheiro para Saúde, pressionada pela pandemia, recursos para obras que serão usadas como vitrine eleitoral, além do reajuste do fundo partidário.

Para o Orçamento 2021, a presidência da CMO ficou com a então deputada Flávia Arruda (PL-DF), que após a elaboração do Orçamento 2021, com atraso, foi nomeada ministra da Secretaria de Governo.