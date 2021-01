Rossi irá oficializar candidatura à presidência da Câmara na quarta

A- A+

Resumindo a Notícia Baleia Rossi oficializa candidatura à presidência da Câmara nesta quarta

Parlamentar angariou diversospartidos, que juntos somam 278 deputados

Eleição irá ocorrer em fevereiro

Bolsonaro apoia deputado Arthur Lira (PP-AL)

Baleia Rossi disputará presidência da Câmara Luis Macedo/Agência Câmara

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) lançará, nesta quarta-feira (6), sua candidatura de forma oficial à presidência da Câmara dos Deputados.

O evento está marcado para as 15h horas, no Salão Negro da Casa. No convite, há o slogan “Baleia Rossi - Câmara livre. Democracia viva”.

Rossi é o nome do bloco do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na última segunda-feira (4), o parlamentar fechou acordo com diversas legendas da oposição, como o PT, a maior bancada da Casa, com 52 deputados. Dessa forma, o candidato angariou partidos, que juntos somam 278 deputados. Mas, como a eleição é secreta, pode haver ‘traição’ de votos.

O candidato do MDB vai disputar a presidência da Câmara contra o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).