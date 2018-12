Rússia envia presidente da Câmara para posse de Bolsonaro O deputado Vyacheslav Volodin, acompanhado por parlamentares, chefiará a delegação em nome do presidente russo, Vladimir Putin Rússia envia presidente da Câmara para posse de Bolsonaro

Deputados russos chefiarão delegação em nome de Putin na posse de Bolsonaro Adriano Machado/Reuters - 10.12.2018

O presidente da Duma, Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, chefiará a delegação em nome do presidente russo, Vladimir Putin, para participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele estará acompanhado de parlamentares e terá reuniões com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A Tass, agência estatal de notícias da Rússia, informa que integram a delegação russa a vice-presidente da Duma, Olga Epifanova, e o parlamentar Vadim Denghin (LDPR).

Como o voo entre Moscou e Brasília pode durar de 10 a 11 horas, a expectativa é que delegação russa celebre o Ano-Novo na aeronave.

A precisão é que pelo menos 12 chefes de Estado (presidentes) participem da solenidade amanhã (1º) da posse, além de primeiros-ministros e chanceleres, assim como presidentes de parlamentos estrangeiros.