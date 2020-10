Sabatina de Jorge Oliveira para TCU é marcada para dia 20 de outubro 

Sabatina de Jorge Oliveira para TCU será no dia 20 de outubro Alan Santos/PR - 4.11.2019

Os senadores decidiram em reunião de líderes, nesta terça-feira (6), a realização de uma nova semana presencial entre 19 e 23 de outubro. Entre as atividades previstas estão a sabatina do indicado para o TCU (Tribunal de Contas da União), ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e para o STF (Supremo Tribunal Federal), Kassio Nunes Marques , além de outras autoridades.

Na semana presencial, a reunião da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) foi marcada para as 9h do dia 20 de outubro e para essa reunião está prevista a sabatina de Jorge Oliveira.

O presidente Jair Bolsonaro deve indicar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga de José Múcio Monteiro no TCU (Tribunal de Contas da União). Múcio se aposenta no dia 31 de dezembro e já comunicou ao presidente que vai protocolar o pedido de aposentadoria nesta semana.

Como o R7 Planalto antecipou ontem, para a vaga aberta no Planalto, Bolsonaro pretende indicar o Almirante Rocha, atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e de quem Bolsonaro tem se aproximado nos últimos meses. Caso a mudança se concretize, o presidente irá manter as vagas dos ministros do Planalto com militares.