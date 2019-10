Do R7

Saiba como votou cada senador no 2º turno da reforma da Previdência Proposta de Emenda à Constituição que altera o sistema de aposentadorias foi aprovada com o voto favorável de 60 parlamentares reforma da Previdência

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (22) o segundo turno da reforma da Previdência e validou o encaminhamento do texto que altera as regras das aposentadorias no Brasil para a sanção presidencial.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) contou com o voto favorável de 60 senadores. Confira abaixo como votou cada um dos parlamentares presentes na sessão (os votos "sim" são favoráveis à reforma):