Saiba o que acontece com Daniel Silveira após condenação pelo STF Supremo determinou prisão e perda do mandato do deputado, mas punições não serão imediatas Saiba o que acontece com Daniel Silveira após condenação pelo STF

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 20.04.2022

O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira (20) o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito anos e nove meses de prisão e também decidiu que ele perderá o mandato e terá os seus direitos políticos suspensos. De acordo com o STF, ele cometeu os crimes de coação no curso do processo e de ameaça à abolição do Estado democrático de Direito. O parlamentar fez diversos ataques ao próprio Supremo e aos ministros, inclusive incitando ações contra a integridade física dos magistrados.

Com o fim do julgamento, o Supremo vai enviar a decisão à Câmara, para que a Mesa Diretora da casa formalize o que foi definido pelos ministros. No caso de Silveira, a tendência é que o plenário da Câmara não mude o entendimento tomado pelo STF. Isso porque, de acordo com a Constituição, quando um parlamentar tem os seus direitos políticos suspensos, a perda do mandato dele tem apenas que ser declarada pelo Congresso.

"Perderá o mandato o deputado ou senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. A perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa", diz o texto constitucional.

Silveira, entretanto, não perde o mandato de imediato. Até que a Mesa Diretora da Câmara formalize o que foi decidido pelo STF, o deputado pode continuar exercendo a função. É o caso, por exemplo, do deputado Evandro Roman (Patriota-PR), que perdeu o mandato por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em novembro de 2021, mas segue no cargo porque a Câmara ainda não declarou a cassação dele.

Para a advogada constitucionalista Vera Chemim, a perda do mandato não é automática. "Penso que, mesmo com o trânsito em julgado do processo, a perda de mandato deve ser decidida pela Câmara dos Deputados, visto que ele é um membro que integra essa casa legislativa. É o que preveem os parágrafos segundo e terceiro do artigo 55 da Constituição de 1988."

O advogado criminalista Victor Quintiere, doutor em Direito e professor do Ceub (Centro Universitário de Brasília), discorda da colega. Segundo ele, "o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, quando o parlamentar perde o cargo mediante sentença penal condenatória, caberia ao próprio STF declarar essa perda do cargo, não sendo possível o Poder Legislativo entrar no mérito disso. Concordo com a maioria do Supremo nesse caso".

































Luiz Fux

Seguiu o voto do relator, integralmente, em discurso breve.



'Cumprimento o relator, pois tive o prazer de ler as cem laudas do seu voto. Existe um trecho da PGR que cita que o denunciado não busca proteger a prerrogativa, ele busca utilizar a prerrogativa. Essas expressões utilizadas pelo denunciado, acerca das instituições, hoje estariam caracterizadas em qualquer país do mundo como uma liberdade de expressão que encerra uma verdadeira anarquia criminosa', disse.

O ministro Gilmar Mendes parabenizou a Procuradoria-Geral da República e Moraes pelas sustentações.



'Nesta breve síntese, gostaria de complementar o voto do relator, que conduziu o inquérito com muito esmero. Justiça se faça também, e isto já foi bem apontado, ao trabalho cuidadoso da Procuradoria, que pediu a instauração deste inquérito. Acompanho o relator, inclusive na dosimetria', disse.

Evaristo Sá/AFP - 09.06.2017

O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, na íntegra.



'Estudei os autos e cheguei às mesmas conclusões do relator. Peço vênia aos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Rejeito as preliminares, como fez o relator. Entendo que não houve abolitio criminis , pois os delitos previstos na Lei de Segurança Nacional foram reintroduzidos no Código Penal. Penso que as declarações do réu não estão previstas na imunidade parlamentar. Esta instituição não pode servir de escudo para ataques às instituições. No que tange à perda do mandato parlamentar, decretada pelo relator, apenas sublinho que essa perda se dará nos termos do artigo 55 da Constituição', disse.



Rosinei Coutinho/SCO/STF

Kássio Nunes foi o único a divergir totalmente do relator e disse que, apesar de ácidas, as palavras do deputado não violaram a legislação. Ele destacou que as falas não geraram 'mal' no presente e não o gerarão no futuro.



'Com efeito, da narração dos fatos descritos na exordial acusatória, não se evidencia ameaça capaz de, concretamente, causar mal presente, quanto mais futuro. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal como de autoria do denunciado, consideradas graves ameaças, pretendiam hostilizar o Poder Judiciário. 'Jogar um ministro na lixeira', 'retirar o ministro na base da porrada', nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas', disse.

A ministra Cármen Lúcia declarou que Silveira ultrapassou os limites da liberdade de expressão e que comportamentos do tipo não podem ser tolerados.



'Traidor da Constituição é traidor da pátria. O que o direito garante é a liberdade, que significa responsabilidade com um e com outro', afirmou, citando discurso feito na promulgação da Constituição, em outubro de 1988, pelo então deputado federal constituinte Ulysses Guimarães.

Rosinei Coutinho/SCO/STF - 12.03.2020

A ministra Rosa Weber, em uma fala breve, seguiu o voto do relator, Alexandre de Moraes. Rosinei Coutinho/SCO/STF - 26.10.2020

O ministro André Mendonça viu crime de menor potencial ofensivo, mas também votou pela condenação.



'Assim como o Supremo merece ser respeitado, estas instituições também merecem e devem ser respeitadas. É bem verdade que o deputado alertou, em muitas de suas falas, que não estava fazendo ameaças, incitando os outros a fazerem isso', disse. reprodução/TV Justiça

O ministro Dias Toffoli afirmou que 'há anos' alerta para a necessidade de proteger a democracia e as instituições.



'Não está em jogo aqui, em absoluto, a simples proteção dos juízes desta casa enquanto integrantes transitórios da Corte, mas a defesa do próprio Estado democrático de direito, cuja existência é posta em risco quando se busca, mediante o uso da palavra, minar a independência do Poder Judiciário e, mais do que isso, a própria existência de instituição constitucionalmente concebida como último refúgio de tutela das liberdades públicas', afirmou.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o comportamento de Daniel Silveira se enquadrou em crimes previstos no Código Penal e na antiga Lei de Segurança Nacional, que, de acordo com ele, teve seus artigos absorvidos pela lei ordinária já existente.



'O réu se utilizou da internet, que possui sabidamente um grande poder, gerando aos crimes um enorme alcance. Isso pesa negativamente como circunstância social. Da mesma forma, a sua conduta social, diferente do meio em que vive. Ele, como deputado federal, membro do próprio Parlamento, não poderia atentar contra a democracia, contra o próprio povo que o elegeu. Só existe Parlamento livre no Estado democrático de direito. A ditadura não respeita o Parlamento.'

O regimento interno da Câmara e decisões anteriores do STF até reconhecem que o plenário da Casa deva analisar medidas judiciais que atrapalhem o exercício do mandato parlamentar. Nesse caso, elas só entram em vigor se tiverem o voto da maioria absoluta da Câmara.

Prisão não deve ser imediata

A pena de oito anos e nove meses de prisão não deve entrar em vigor instantaneamente. A defesa de Silveira ainda pode apresentar embargos de declaração ao STF, um recurso que tem como finalidade corrigir erro material e esclarecer contradições ou omissões que tenham ocorrido na decisão tomada pelo plenário.

De qualquer forma, os embargos de declaração não têm o poder de alterar a essência da decisão e servem apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados pelos ministros.

O prazo previsto pelo CPC (Código de Processo Civil) para apresentação dos recursos é de cinco dias após a publicação do acórdão. Caso a defesa do parlamentar não ingresse com os embargos nesse período, Silveira poderá ser preso a qualquer momento.

Veja alguns dos ataques de Daniel Silveira ao STF Arte/R7 - 20.4.2022

Os embargos também não mudarão a pena de inelegibilidade imposta contra o parlamentar, que não poderá participar de eleições pelos próximos oito anos. A regra já vale para o pleito de outubro, no qual Silveira tentaria a reeleição à Câmara dos Deputados. Ele não vai poder concorrer por ter sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa, já que foi alvo de uma decisão proferida por órgão judicial colegiado.