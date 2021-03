Saiba quais países aceitam a entrada livre de brasileiros

A- A+

Maioria dos países não aceita voos e viajantes vindos do Brasil Loren Elliott/Reuters - 21.12.2020

Com a pandemia da covid-19, as variantes do coronavírus identificadas no Brasil e o aumento desenfreado de casos em solo nacional, o acesso de brasileiros a outros países está cada vez mais restrito. E não importa se a viagem é a negócios, turismo ou sobre assuntos pessoais.

Atualmente, apenas oito países do mundo têm restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios. São eles:

• Afeganistão;

• Albânia;

• Costa Rica;

• Eslováquia;

• Macedônia do Norte;

• Nauru;

• República Centro Africana; e

• Tonga.

Segundo levantamento do Skyscanner, site especializado na venda de passagens online, desses países com controle mais relaxado, somente Afeganistão e Macedônia do Norte não têm nenhum tipo de restrição.

A Albânia não recebe voos do Reino Unido, Tonga e Nauru não recebem voos da China, e Costa Rica e Eslováquia exigem um resultado negativo de exame PCR para a entrada no país.

A pesquisa mostra que:

• 100 países têm restrições moderadas para receber turistas vindos do Brasil e outros locais; e

• 117 estão com restrições fortes, que incluem, na maioria dos casos, fechamento de fronteiras para todos que não sejam cidadãos ou estrangeiros com residência fixa no país.

Quarentena obrigatória

Os países que permitem algumas entradas exigem quarentena obrigatória de 14 dias.

Estão no primeiro grupo países latino-americanos como:

• Argentina;

• Bolívia;

• México;

• Europeus como a República Tcheca e a Ucrânia; e

• A maior parte dos países do Caribe e da África.

Os destinos mais procurados pelos brasileiros, no entanto, estão todos na lista de restrições fortes, com as fronteiras fechadas para todos os estrangeiros sem visto de residência. São eles:

• Estados Unidos; e

• União Europeia: Portugal, França, Espanha, Alemanha;

• Japão;

• China;

• Austrália; e

• Nova Zelândia.