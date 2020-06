Saiba quem é Carlos Nadalim cotado para assumir o MEC como interino

Bolsonaro ao lado do secretário Carlos Nadalim Reprodução/Facebook

O secretário nacional de Alfabetização, Carlos Francisco Nadalim, é o mais cotado para substituir Abraham Weintraub no MEC (Ministério da Educação). Nadalim deve ser nomeado ministro interino até a escolha de um novo nome.

Nadalim está no MEC desde a gestão do então ministro da Educação, Ricardo Veléz Rodríguez. Ligado a ala ideológica do governo, é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, defensor do homeschooling — a chamada educação domiciliar — e do método fônico. Também é um crítico dos métodos do educador Paulo Freire.

Nadalim ficou mais conhecido nas redes sociais pela repercussão das ideias apresentadas em seu blog, Como Educar seus Filhos. Ali, oferece textos, vídeos e um curso para que pais possam alfabetizar seus filhos.

Formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização em Filosofia e mestrado em Educação pela mesma instituição. Foi coordenador pegagógico por 8 anos da escola Mundo do Balão Mágico, na mesma cidade.