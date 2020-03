Saída de Mandetta 'está fora de cogitação', diz chefe da Casa Civil Walter Braga Netto minimizou tensão entre discursos do ministro da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro sobre isolamento social

Mandetta também afirma que fica no cargo Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo - 25.3.2020

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, negou que o presidente Jair Bolsonaro planeje demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que estava ao lado dele em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (30).

"Não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento."

Em seguida, o ministo da Saúde ironizou a fala do colega: "Em política, quando a gente fala não existe, o professor já fala: existe".

Mandetta também voltou a ressaltar, assim como havia feito ontem, a permanência dele no cargo.

"As questões de ficar ou não ficar, enquanto eu estiver nominado, eu vou trabalhar com a ciência, com a técnica e com o planejamento."

A crise do coronavírus gerou impasses entre o ministro da Saúde e parte do governo, que prevê um dano forte à economia com as recomendações de fechamento de serviços e comércios não essenciais como forma diminuir a velocidade de propagação do vírus.

Leia também: Mandetta orienta população a manter distanciamento social

Em mais de uma ocasião, o presidente contradisse as recomendações do Ministério da Saúde, que defende o distanciamento social, ao cobrar que o comércio reabra as portas em estados e cidades onde governadores e prefeitos impuseram medidas restritivas.

"Todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também", afirmou o chefe da Saúde, ao elogiar o novo modelo de entrevista coletiva adotado pelo governo, no Palácio do Planalto.

Agora, diariamente, ministros de diferentes áreas falarão à imprensa. Até então, apenas a área técnica do Ministério da Saúde apresentava os dados da evolução da epidemia no Brasil.