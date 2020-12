Salles manifesta solidariedade por morte de piloto do Ibama Em nota, o Ibama informou que o comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira tinha 54 anos e era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros

Ministro manifestou solidariedade nas redes sociais Adriano Machado/Reuters/21.05.2020

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifestou nesta terça-feira (1º) solidariedade pela morte do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, ocorrida na segunda-feira (30) em um acidente com o helicóptero do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O piloto estava sozinho.

Leia mais: Helicóptero do Ibama cai no Pantanal e piloto morre no acidente

A aeronave caiu quando sobrevoava o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, em operação de combate aos incêndios florestais.

“Transmito à família e amigos do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira sentimentos de pesar e nossas orações. Faleceu em acidente com helicóptero do Ibama, no cumprimento da brava missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense”, escreveu Salles, em mensagem nas redes sociais.

Transmito à família e amigos do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, sentimentos de pesar e nossas orações. Faleceu em acidente com helicóptero do IBAMA, no cumprimento da brava missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) December 1, 2020

Em nota, o Ibama informou que Mauro tinha 54 anos e era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros. “Era um piloto extremamente habilidoso e dedicado, há mais de 15 anos, à atuação na aviação civil, com mais de 5 mil horas de voo. O comandante deixa um legado de grandes serviços aeronáuticos à Nação. Nossa solidariedade à esposa, filhos, família e amigos”, diz a nota.