Salles se desculpa com Ramos e coloca ponto final em polêmica Ministro usou suas redes sociais novamente neste domingo (25) para falar sobre atrito com Luiz Ramos: "apresentei minhas desculpas pelo excesso"

Salles se desculpou "pelo excesso" e afirmou que ambos colocaram um ponto final Adriano Machado/ REUTERS 22.10.2020

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou suas redes sociais novamente neste domingo (25) para falar sobre a polêmica com Luiz Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Dessa vez, Salles se desculpou "pelo excesso" e afirmou que ambos colocaram um ponto final no assunto. Na quinta-feira (22), Salles fez críticas públicas a Ramos, dizendo em suas redes sociais que o militar mantém uma postura de "Maria Fofoca".



Conversei com o Min @MinLuizRamos , apresentei minhas desculpas pelo excesso e colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo Pres. Bolsonaro e pelo Brasil. Bom domingo a todos. — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 25, 2020



Durante a manhã, em um passeio de moto junto com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, também se manifestou e negou que exista alguma disputa política com Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

"Não tem briga nenhuma", disse Ramos quando questionado durante uma parada no Posto Colorado, na BR-020. "Olha, tem uma definição, briga é quando (tem) duas pessoas", afirmou, em seguida dizendo que não está "brigando com ninguém". Sobre como está o clima no governo, Ramos se limitou a dizer: "Minha relação com o presidente (Bolsonaro) está excepcional como sempre".

Ramos também disse que "Uma boa conversa apazigua as diferenças".

Uma boa conversa apazigua as diferenças. Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao País. Eu e o @rsallesmma prosseguimos juntos em nome do nosso Presidente @jairbolsonaro e em prol do Brasil   — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) October 25, 2020

Até então, Ramos não tinha se manifestado publicamente sobre o caso. Ontem, contudo, o ministro recebeu o apoio coordenado de aliados no Congresso.

Repercussão no legislativo

Responsável pela articulação política do governo, o ministro Ramos foi elogiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e lideranças partidárias e do governo.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também tomou partido na briga ao criticar Salles. "O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo", escreveu Maia ontem nas redes sociais.

O pano de fundo do impasse entre Ramos e Salles envolve uma suposta articulação do ministro palaciano para tirar Salles do governo, além de reduções no orçamento do Meio Ambiente. A publicação feita pelo ministro Salles escancarou o atrito que já vinha ocorrendo nos bastidores.