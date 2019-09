Salles viaja para eventos nos EUA, França, Alemanha e Inglaterra Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viaja nesta quarta-feira (18) e ficará quase 20 dias fora do Brasil. Primeiro destino é Washington, Estados Unidos

Ricardo Salles viaja nesta quarta-feira (18) Roque de Sá/Agência Senado

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficará quase vinte dias fora do Brasil em eventos oficiais em quatro países, conforme informações divulgadas no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (18). A viagem do ministro começa nesta quarta-feira (18) e o retorno ao Brasil está previsto para o dia 5 de outubro.

Primeiro, Salles vai para os Estados Unidos da América, com uma primeira parada em Washington, para reuniões na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e no Instituto de Empresas Competitivas e com investidores e autoridades locais. Em Washington, o ministro ainda visita o Woodrow Wilson Center's Brazil Institute. Depois, Salles segue para Nova York, onde participa do evento Climate Action Summit, das Nações Unidas, e cumpre agenda bilateral.

Na sequência, o ministro vai a Paris, na França, para reuniões com dirigentes de empresas locais e com o diretor de Meio Ambiente no Secretariado da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Salles ainda fará discurso no Comitê de Política Ambiental da organização.

Depois de Paris, Salles segue para Berlim, na Alemanha, onde participa de reuniões na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e com representantes governamentais e investidores locais.

O último destino será Londres, na Inglaterra. Lá, o ministro se reunirá com a ministra do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido e com investidores locais.

