Santander é multado em R$ 162 mi ao reter dinheiro de clientes mortos

Santander levou multa milionária no Reino Unido Sergio Moraes/Reuters

O banco Santander foi multado em R$ 162,3 milhões (£ 32,8 milhões) no Reino Unido por "graves falhas" no processamento de contas e investimentos de clientes mortos, informou a FCA (Autoridade de Condutas Financeiras, na tradução simples da sigla) nesta quarta-feira (19).

A multa milionária foi aplicada porque o banco deixou de repassar R$ 905,65 milhões (o equivalente a £ 183 milhões) a 40.428 beneficiários de clientes do banco que morreram.

Segundo a FCA, o Santander não teve o cuidado necessário no controle e organização do processo de inventário e luto e não tratou os clientes de forma justa.

Houve casos de recursos mantidos pelo banco por muito tempo, impedindo que os beneficiários pudessem usufruir do dinheiro em conta.

Para o diretor executivo de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA, Mark Steward, ao identificar os problemas no processamento das contas e investimentos, "as falhas levaram muito tempo para serem identificadas e, depois, muito tempo para serem corrigidas".

"Uma vez que esses problemas foram detectados e informados ao conselho e à alta gerência [do Santander], foram consertados apropriadamente. Mas o reconhecimento do problema demorou demais. As empresas devem ser capazes de identificar e responder a problemas mais rapidamente, especialmente quando estão causando danos aos clientes. A FCA continuará atenta às empresas com sistemas e controles deficientes e tomará medidas para impedir tais falhas, a fim de garantir que os clientes estejam devidamente protegidos", completou.

O Santander do Reino Unido não constestou a punição determinada pela FCA e, por isso, evitou uma multa ainda maior (que poderia alcançar cerca de £ 47 milhões, o equivalente a R$ 232 milhões).