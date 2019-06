Santos Cruz diz que governo precisa tuitar de forma "mais positiva"

Santos Cruz deixou, neste mês, a Esplanada Adriano Machado/Reuters – 20.05.2019

O ex-ministro da Secretaria de Governo general Carlos Alberto dos Santos Cruz afirmou, nesta quinta-feira (27), que o governo precisa usar as redes sociais de forma mais "positiva".

"Tem que falar menos, tuitar menos", disse, corrigindo-se em seguida. "Não é bem menos, é de forma mais positiva", disse Santos Cruz, que foi demitido neste mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele participou da abertura do 14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, em São Paulo.

Nos cinco meses em que ficou no governo, o trabalho de Santos Cruz foi alvo de críticas no Twitter pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, esteve no centro de embates com a ala ideológica do governo, ligada ao ideólogo Olavo de Carvalho.

Santos Cruz afirmou que, após uma eleição ganha com forte componente de redes sociais, é preciso fazer ajustes nesse uso. O general afirma que a utilização incorreta tira a chance de coisas boas aparecerem.

"Tem muita coisa boa acontecendo, muita gente boa, mas tem uma periferia de fofocagem, que você não consegue enxergar as coisas boas que estão sendo feitas", disse. Ele complementou dizendo a utilização das redes sociais, às vezes, provoca "ataques pessoais, notícias falsas e posicionamentos radicais".

Sobre sua demissão, Santos Cruz brincou com uma música do cantor Reginaldo Rossi e falou: "Meu caso é mais um, é banal".