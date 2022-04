Santos diz que Bolsonaro cumpriu protocolos sanitários para ir a jogo

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro Fabrício Costa/Estadão Conteúdo - 17.4.2022

O Santos Futebol Clube informou, neste domingo (17), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu os protocolos sanitários contra a Covid-19 para assistir à partida entre o time e o Coritiba na Vila Belmiro, no litoral paulista.

"O presidente Bolsonaro esteve no estádio e cumpriu os protocolos exigidos. Para já esclarecer e encerrar, ele cumpriu os protocolos", disse a assessoria de imprensa do time de futebol após a partida, que terminou com o paulista vencedor por 2 a 1. O Santos, entretanto, não informou quais protocolos foram cumpridos.

De folga em São Paulo, Bolsonaro foi assistir ao jogo acompanhado de assessores, como o tenente Mosart Aragão. Parte da torcida aplaudiu e parte vaiou o chefe do Executivo, que estava ao lado do presidente do clube, Andrés Rueda.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deve apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses ou a dose única contra a Covid-19. De acordo com o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, determinado pelo Comitê Científico do Governo de São Paulo, caso tenha somente a primeira dose, o torcedor deve apresentar o resultado negativo do teste PCR, realizado até 48 horas antes da partida. A documentação tem de ser apresentada diretamente nas catracas, e os torcedores que não fizerem isso não serão admitidos ou serão retirados do local.

Bolsonaro é crítico contumaz das medidas sanitárias de proteção contra a Covid-19 e informou por diversas vezes que não pretendia se vacinar contra a doença.