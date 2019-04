Do R7, com Agência Estado

Santos e Corinthians duelam para pegar São Paulo na final do Paulista Timão treinou pênaltis antes da decisão desta noite no Pacaembu. Alvinegro praiano prega ‘atitude’ para reverter derrota por 2 a 1 para o rival em Itaquera futebol, campeonato paulista, paulistão, corinthians, santos

Santos e Corinthians duelam, nesta segunda, por vaga na final do Paulistão Ivan Storti/Divulgação Santos FC - 31.03.2019

Santos e Corinthians decidem na noite desta segunda-feira (8), às 20h no Pacaembu, quem se classifica para enfrentar o São Paulo na final do Campeonato Paulista de 2019. Na primeira partida da semifinal, em Itaquera, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1.

Como perdeu o primeiro jogo, o Santos precisa derrotar o rival para manter a chance de título no Estadual. O meia Carlos Sánchez destacou a conexão com a torcida como um diferencial para o clássico: "Estamos em sintonia dentro e fora de campo para virar a partida".

"Nossa torcida vai ajudar muito. Sempre digo que a torcida é um jogador a mais nos dando apoio em campo. Acredito que os torcedores serão muito importantes para nós", completou o camisa 7. Ele é um dos líderes do elenco santista e deve ser titular no meio-campo ao lado de Jean Mota, um dos artilheiros do torneio com sete gols.

Para ganhar o jogo, o meia uruguaio afirmou que os jogadores têm de estar focados no clássico desta segunda-feira: "Atitude! Temos que ter atitude e manter a calma. Sabemos que estamos atrás, mas chegaremos nesse jogo com tranquilidade, confiança e atitude para virar. Estaremos concentrados".

Do outro lado, o Corinthians vai à final da competição com um empate. Mesmo assim, o técnico Fábio Carille, que relacionou 23 jogadores, fez a sua equipe repetir cobranças de pênaltis.

O treinador terá de volta o zagueiro Manoel, recuperado de uma lesão no ombro que o deixou de fora de partida contra o Ceará, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O Corinthians impediu a presença de jornalistas no último treinamento antes da semifinal, mas informou, por meio do seu site oficial, que Carille priorizou a realização de uma atividade em espaço reduzido, com troca de passes e posse de bola.

Em seguida, ele deu orientações sobre o posicionamento da equipe. O clube também revelou que todo o grupo treinou cobranças de pênaltis, fator que poderá ser decisivo nesta segunda-feira se o Santos derrotar os corintianos por vantagem mínima nos 90 minutos.

Final contra o São Paulo

No último domingo (7), Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 no tempo normal — mesmo placar do jogo de ida da semifinal do Paulista. Por isso, a decisão foi para os pênaltis e o Tricolor levou a melhor — venceu por 5 a 4.

A primeira partida da final do Paulista, que terá São Paulo contra Santos ou Corinthians, está marcada para o próximo domingo (14), às 16h, no estádio do Morumbi. A última partida do campeonato será no domingo seguinte, dia 21, no mesmo horário, com mando de Santos ou Corinthians.