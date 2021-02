Santos repudia ex-conselheiro que chamou futebol feminino de 'lixo' Sérgio Ramos disse que 'mocinhas no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada'. Jurídico do clube analisa

Jogadoras do time de futebol feminino do Santos Reprodução/Instagram/Cristiane Rozeira

O Santos publicou nota oficial sobre o depoimento dado pelo ex-conselheiro Sérgio Ramos em uma entrevista ao Blog Soul Santista, no dia 30 de janeiro, no qual o associado chamou o futebol feminino de lixo e sugeriu violência contra as atletas.

"Campo de futebol não é lugar de mocinha. Mocinhas no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de lá, porque não têm que estar lá. Futebol feminino é um lixo. Não assisto uma porcaria dessa de jeito nenhum", disse Ramos na live. Ele ainda sugeriu que o clube deveria contratar mulheres de uma famosa casa noturna para jogar 'com uniforme bem coladinho'.

"O Santos FC informa que o caso já está sendo apurado pelo Departamento Jurídico e o Comitê de Gestão julgará o processo assim que receber o material", diz a nota.

"O Santos FC tem como princípio básico o respeito a todas as pessoas e repudia qualquer tipo de preconceito. Ressalta que apoia o futebol feminino, dentro e fora das quatro linhas, e trabalha para que pensamentos misóginos se tornem cada vez mais raros em nossa coletividade."

A atacante Cristiane, do Santos e da Seleção Brasileira, repudiu a fala do ex-conselheiro. "Na infância escutamos e passamos por situações que nos entristecem e desanimam mas, por amor, nunca desistimos. Na adolescência e na fase adulta continuamos escutando esse tipo de absurdo e passando raiva com um bando de idiota como esse senhor e tantos outros que nos agridem com palavras e atitudes! Espero de coração que algo seja feito a esse ser, e aos outros abobalhados que ficam rindo e não fazem nada, tenho pena de vocês."