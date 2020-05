São José dos Campos testa 103 moradores de rua e só 1 dá positivo

De 103 moradores de rua testados, apenas um teve resultado positivo Claudio Vieira/PMSJC

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de São José dos Campos concluiu a testagem da população de rua para a covid-19. Ao todo, 103 pessoas foram submetidas ao teste e apenas uma apresentou resultado positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão em abril, 90 pessoas viviam nas ruas de São José dos Campos. Com base no dado, a expectativa é que todas as pessoas em situação de rua atualmente na cidade tenham passado pelo teste.

A ação foi realizada em diferentes pontos da cidade por dois grupos de profissionais. As equipes eram formadas por técnicos da assistência social e de enfermagem, além de uma enfermeira.

O grupo do Apoio Social, que já está familiarizado com a maioria das pessoas em situação de rua, não teve dificuldades para aplicar o teste. Muito pelo contrário, todos os moradores de rua aceitaram participar e se mostraram contentes com a iniciativa.

103 testes, 1 positivo

Entre as 103 pessoas testadas, somente um resultado deu positivo. Trata-se de um homem, de 50 anos, vindo de Mogi das Cruzes recentemente para viver nas ruas de São José dos Campos.

Mesmo aparentando ser assintomático, ou seja, não apresentando qualquer sintoma, o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde de avaliação, que orientou o isolamento. Ele foi levado para o espaço preparado pela Prefeitura para o afastamento de pessoas em situação de rua.

Além do teste

Todos que passaram pelo teste ainda responderam a uma pesquisa elaborada pela Prefeitura para apurar possíveis sintomas por parte das pessoas testadas, além de orientar sobre os cuidados necessários para evitar contaminação e propagação do vírus.

Cuidado e prevenção

Desde o início de abril, a Prefeitura de São José dos Campos intensificou o trabalho de apoio e acolhimento voltado as pessoas em situação de rua. A testagem em massa da população de rua integra os esforços da Prefeitura para o controle e prevenção da covid-19 na cidade, especialmente entre aqueles considerados vulneráveis e com maior risco de morte em razão da doença.

Durante todo o mês de abril, foram feitas 1.096 abordagens, 178 acolhimentos em abrigos e 75 encaminhamentos para centros de tratamento para dependentes químicos. No mesmo período, 284 pessoas foram recambiadas — expressão utilizada para o auxílio dado a pessoas em situação de rua que desejam retornar às cidades de origem.

Também foram criados espaços de isolamento para casos suspeitos e confirmados de covid-19.

Idosos e pessoas com doenças crônicas também estão recebendo tratamento diferenciado pelo fato de integrarem os grupos com maior risco de morte no caso de infecção pela covid-19. Para eles, acolhimento está sendo feito em instituições separadas do público em geral. Idosos junto com idosos e pessoas com comorbidades em abrigos diferentes dos demais.