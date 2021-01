São Luís recebe mais 11 pacientes com covid-19 vindos de Manaus Aeronave C-99 da FAB (Força Aérea Brasileira) pousou na capital maranhense no fim da tarde deste sábado (16)

A- A+

FAB (Força Aérea Brasileira) faz o transporte de pacientes com covid-19 de Manaus para outras cidades JOÃO ALLBERT / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO - 15.01.2021

O Ministério da Saúde confirmou a transferência de mais 11 pacientes com covid-19 de Manaus, no Amazonas, para São Luís, no Maranhão. A aeronave C-99 da Força Aérea Brasileira pousou na capital maranhense no fim da tarde deste sábado (16).

"Os encaminhamentos ocorrerão por via aérea e estão garantidos de imediato 149 leitos. Desse total, 32 foram utilizados. Há disponibilidade ainda de 17 leitos em São Luís (MA); 21 em Teresina (PI); 15 em João Pessoa (PB); 10 em Natal (RN); 20 em Goiânia (GO); 04 em Fortaleza (CE); 10 em Recife (PE) e 20 no Distrito Federal", diz a pasta.

Manaus enfrenta um colapso no sistema de saúde. Com o aumento de casos e mortes por covid-19, cilindros de oxigênia estão em falta desde quarta-feira (13) tanto para os hospitais quanto para compradores individuais.

Com a ocupação dos leitos na cidade em cerca de 90%, muitos pacientes não conseguiram vaga para internação, recebem cuidados em casa e também precisam de oxigênio. Outras pessoas têm parentes internados em hospitais, mas com a escassez do gás, também procuram por oxigênio.

Operação conjunta

Cerca de 150 pacientes com covid-19 de Manaus (AM) começaram a ser transferidos para oito capitais brasileiras nesta sexta-feira (15). A operação é coordenada pelo Ministério da Saúde e pelos governos estaduais e do Distrito Federal, com o objetivo é aliviar a rede hospitalar —pública e privada— da capital do Amazonas.

Na sexta-feira (15), duas aeronaves C-99 da FAB (Força Aérea Brasileira) iniciaram o transporte dos doentes. Ontem, o primeiro avião embarcou para Teresina (PI), onde chegar por volta de 11h30. Neste voo, estão 9 doentes e 5 profissionais de saúde. Há outra aeronave da FAB em solo em Manaus, à espera dos pacientes para serem transferidos.