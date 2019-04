São Paulo recebe final de festival nacional de curtas-metragens produzidos por adolescentes Concurso teve participantes de todos os Estados do Brasil

Neste domingo (28) às 15h, acontecerá a Final Nacional do Festival de Curta Metragem, organizado pela Força Teen Universal (FTU) – grupo de apoio à educação e de desenvolvimento de atividades artísticas e esportivas para pré-adolescentes. O evento será realizado na Rua Dr. Carlos Botelho, 427, no Brás, bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo.

Desde janeiro deste ano, jovens entre 11 e 14 anos de idade, de todo o país, estiveram produzindo curtas-metragens com duração de até 5 minutos, em Stop Motion (animação quadro-a-quadro), animação 3D e Minecraft (plataforma de um videogame).

Para chegar aos finalistas, foram realizadas seleções regionais e estaduais. A final contará com vídeos representantes da FTU de dez Estados disputando o primeiro lugar. Eles serão avaliados pelos jurados nos quesitos de roteiro, edição e as técnicas de animação utilizadas.

O prêmio para o grupo vencedor será uma câmera fotográfica, um notebook e um troféu – o ComunicaTeen.

O objetivo do Festival é incentivar os jovens a trabalhar em equipe, além de desenvolver habilidades em animação digital.

O evento será aberto ao público e terá entrada gratuita. Os organizadores esperam cerca de mil pessoas na plateia. A Final Nacional do Festival de Curta Metragem será transmitida para todo o Brasil por vídeo conferência e também por uma live na página oficial do FTU no Facebook.

Serviço:

Data: 28/04/2018 às 15h

Local: Rua Dr. Carlos Botelho, 427 – Brás

Transmissão do evento: Facebook.com/FTUoficial