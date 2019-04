São Paulo terá 'o maior colégio militar do Brasil', diz Bolsonaro Presidente participou nesta quinta-feira de cerimônia no Comando Militar do Sudeste, na zona sul da capital paulista

Bolsonaro viajou a SP para participar de cerimônia Marcelo Chello/Cjpress/Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira (18) da solenidade de comemoração do Dia do Exército Brasileiro, no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, e destacou que a cidade vai ter "o maior colégio militar do Brasil".

Ao lado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ele elogiou o trabalho que o chefe do Executivo municipal tem feito para viabilizar o projeto.

"É uma honra estar ao seu lado. E mais ainda sabendo que o trabalho que vossa excelência vem fazendo em prol da construção do maior colégio militar do Brasil aqui no Campo de Marte."

Segundo o presidente "será um colégio exemplo para todo o Brasil no coração de São Paulo".

Em seu discurso, o presidente também fez um aceno à imprensa e pediu "que as pequenas diferenças fiquem para trás".

"Prezados integrantes da mídia, que pesem alguns percalços entre nós, precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês cada vez mais... palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Juntos faremos um Brasil maior, grande e reconhecido em todo o cenário internacional."