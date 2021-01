São Paulo terá o maior número de doses da Oxford; veja tabela

A- A+

Chegada da vacina ao Rio de Janeiro Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo - 22.01.2021

O estado de São Paulo terá o maior número de doses do lote da vacina Oxford/AstraZeneca, vinda da Índia, que chegou nesta sexta-feira (22) ao Brasil.

Segundo tabela encaminhada pelo Ministério da Saúde aos governadores, serão 501.960 para São Paulo, 190,5 mil para Minas Gerais e 185 mil para o Rio.

Na sequência, de acordo com número de doses, vem o Amazonas, estado que será prioridade, com 132,5 mil unidades que devem ser levadas em voo com previsão de decolar às 21h deste sábado (23).

A distribuição vai partir do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, os voos partirão do aeroporto do Galeão, enviando doses para todos os estados do país.

Neste sábado (23), serão sete embarques para os estados do Ceará, Amazonas, Roraima, Alagoas, Pernambuco, Paraná e Sergipe. O Rio de Janeiro também receberá sua parcela neste sábado. Ao todo 592 mil doses serão distribuidas no sábado. Mas a maior parte dos estados deve receber a partir de amanhã.

Veja a tabela de distribuição

Reprodução/Ministério da Saúde