Saúde assina contrato com Pfizer para 100 milhões de doses O secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, havia afirmado na sexta-feira que o governo esperava assinar no início desta semana Ministério da Saúde assina contrato com Pfizer por 100 milhões de doses de vacina, diz fonte

A- A+

A Pfizer já possui registro de uso definitivo da Anvisa Kazuhiro Nogi/AFP

O Ministério da Saúde assinou nesta segunda-feira (15) contrato com a Pfizer para comprar 100 milhões de doses de vacina contra covid-19 desenvolvida pelo laboratório com a parceira BioNTech, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Leia também: SP anuncia vacinação de pessoas com 70 e 71 anos em 29 de março

O secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, havia afirmado na sexta-feira que o governo esperava assinar no início desta semana os contratos para a compra das vacinas da Pfizer e também da Janssen.

O ministério confirmou no início do mês a intenção de comprar 100 milhões de doses das vacinas da Pfizer e outros 38 milhões da Janssen, em mais uma tentativa de acelerar a compra de imunizantes em meio ao pior momento da pandemia no país e com a campanha de vacinação em ritmo lento.

A Pfizer já possui registro de uso definitivo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o que possibilitaria, em caso de compra pelo governo, um uso massivo para ampliar a vacinação no país.

Copyright © Thomson Reuters.