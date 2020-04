Do R7

Saúde distribui mais 10 milhões de itens de segurança a hospitais Ao todo, o ministério já entregou 71 milhões de EPIs para fortalecer a rede pública no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

São Paulo recebeu mais itens, com 2.815.100 unidades Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Saúde distribuiu nesta semana 10,2 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs) usados por profissionais de saúde no atendimento a pacientes infectados por coronavírus. A distribuição se encerra na terça-feira (21).

Saiba como se proteger e tire suas dúvidas sobre o novo coronavírus

Estão sendo distribuídos 67.981 unidades de álcool em gel 70%, 426.587 aventais, 2,1 milhões de luvas, 826.171 máscaras N95, 6,4 milhões de máscaras cirúrgicas, 3.280 óculos e 412.600 toucas. Também foram enviados R$ 746,2 mil para profissionais de segurança.

Ao todo, o ministério já entregou 71 milhões de EPIs para fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento ao coronavírus.

O item com maior distribuição são luvas, com mais de 33 milhões de unidades, e máscaras cirúrgicas: 22 milhões.

O estado que mais recebeu produtos foi São Paulo, com 2.815.100 itens de segurança. Roraima está no fim da lista, com 34.200 unidades.