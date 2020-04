Saúde já repassou R$ 5 bi a capitais para enfrentamento do coronavírus Além do envio de recursos, 71 milhões de EPIs, 476,2 mil testes de biologia molecular e 2 mil testes rápidos foram enviados para auxílio na rede pública Coronavírus Ministério da Saúde

G20 tem reunião para discutir controle do coronavírus Rahel Patrasso/Reuters - 14.4.2020

Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde tem intensificado o socorro aos estados e municípios com maiores problemas em sua rede pública. Segundo informações divulgadas pela pasta neste sábado (18), até agora foram destinados um total de R$ 5 bilhões.

Desse valor, R$ 424,2 milhões foram destinados às secretarias estaduais de saúde e outros R$ 600 milhões encaminhados aos municípios. Segundo critérios populacionais, as capitas São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus também receberam o auxílio.

Veja também MP verde e amarelo deve ser votada segunda-feira, diz Bolsonaro

Ainda do total, foram repassados R$ 4 bilhões, sendo este valor correspondente ao adicional de uma parcela do que cada estado ou município já recebe para ações de média e alta complexidade ou atenção primária. E ainda, R$ 2,7 milhões para incentivar a ampliação do horário de funcionamento dos postos de saúde.

O ministério também informou que foram distribuídos 71 milhões de EPIs (equipamentos de proteção individual) para auxiliar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à covid-19. Além disso, 476,2 mil testes de biologia molecular (RT-PCR) e 2 milhões de testes rápidos também foram enviados.

Compromisso oficial

O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, que substituiu Luiz Henrique Mandetta na última quinta-feira (16), terá neste domingo o seu primeiro compromisso oficial representando o país em esfera global. Teich e o chanceler Ernesto Araújo, se encontram virtualmente com demais autoridades da saúde e representantes do G20.

No último encontro dos 20 países mais ricos do mundo, em 26 de março, Araújo havia destacado que a “preservação de empregos é tão importante quanto a frente da saúde no combate ao coronavírus e seus efeitos”. As nações que compõem o G20 já destinaram US$ 5 trilhões (mais de R$ 26 trilhões) no combate à pandemia. Os líderes ainda pediram que os países compartilhassem as melhores práticas de ações no combate ao coronavírus.