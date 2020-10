Se tivesse mais gado, incêndio no Pantanal seria menor, diz ministra Em audiência pública, Tereza Cristina disse que o boi é o bombeiro do Pantanal, porque come o capim e não deixa formar matéria orgânica

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Joédson Alves/EFE - 25.08.2020

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o boi é o bombeiro do Pantanal e que se houvesse mais gado talvez o incêndio deste ano teria sido menor. Ela participou de audiência pública remota da comissão temporária do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, nesta sexta-feira (9).

Leia também: Senadora pede inclusão do Pantanal no Conselho da Amazônia por 5 ano

"Falo uma coisa que, às vezes, as pessoas criticam O boi ajuda, é o bombeiro do Pantanal. Ele como essa massa, seja o capim ativo ou o plantado. Com a seca e a água do subsola que também baixou, essa massa viru um material altamente combustível. Aconteceu o desastre porque tínhamos muita matéria orgânica seca. Talvez, se tivesse um pouco mais de gado no Pantanal, teria sido um desastre bem menor como deste ano no Pantanal. Isso tem que servir como uma reflexão do que temos que fazer", afirmou a ministra.

Ela também disse ser fundamental para o país a elaboração medidas de prevenção a incêndios no bioma e de políticas que ajudem o pantaneiro a continuar produzindo em suas terras.

"Esse desastre, neste ano de muita seca, se compara ao que vivemos há mais de 40 anos e parece estar se repetindo. A gente precisa é achar e atacar as causas, para resolver todos os problemas. Tenho medo de criar muitas medidas, num momento difícil como esse, porque o fundamental é termos ações preventivas e de combate ao fogo que ainda funcionem daqui a quatro anos, por exemplo", declarou.

Tereza Cristina disse estar otimista com a previsão de chuva para os próximos dias sobre a região. Segundo ela, para mitigar os efeitos dos graves incêndios que devastam o Pantanal desde julho, o governo liberou linhas de financiamento para os produtores, investimentos em infraestrutura, treinamento para que pantaneiros exerçam também a função de brigadistas e atividades alternativas de renda.

A ministra elogiou as forças nacionais de segurança, os bombeiros, os voluntários, os produtores e todos os que ajudaram no combate aos focos de incêndio. E destacou o empenho de ministros como o do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na velocidade ao atendimento dos pedidos.

"Os dois foram ágeis, tanto em liberar recursos para os estados, de forma mais célere, como no envio de aviões e helicópteros para nos atender nesse momento que ainda estamos atravessando. Sempre com muita seriedade, estamos trabalhando para que, a persistir a seca no próximo ano, não enfrentemos uma crise tão grande."

A ministra informou ainda vai analisar com especialistas a indicação sugerida pela senadora Simone Tebet (MDB-MS) de incluir o Pantanal no escopo do Conselho Nacional da Amazônia Legal até 2025. Tereza Cristina disse que, em princípio, o governo federal não vê dificuldades no requerimento de Simone, aprovado pela comissão nesta sexta-feira. Mas ponderou que a questão precisa ser “amadurecida” e, portanto, fará os estudos necessários.

*Com Agência Senado