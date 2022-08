Secretaria de Saúde já confirmou 143 casos de varíola do macaco no DF Desse total, 138 são homens e cinco são mulheres; Governo investiga outros 126 casos suspeitos Secretaria de Saúde já confirmou 143 casos de varíola do macaco no DF

Testes de varíola do macaco com resultado positivo Dado Ruvic/Reuters - Arquivo

Os casos confirmados de varíola do macaco no Distrito Federal chegaram a 143 nesta quinta-feira (18). A informação é da Secretaria de Saúde, que investiga outros 126 suspeitos.

Do total de infectados, 138 são homens e cinco são mulheres. Todas as pessoas confirmadas com a doença são maiores de idade, acima dos 18 anos. Segundo o boletim da pasta, 215 casos foram descartados após exames laboratoriais.

São 25 casos a mais em comparação com os dados divulgados pela Saúde na última segunda-feira (15). No DF, a transmissão da varíola do macaco é considerada comunitária desde 18 de julho — ou seja, o infectado não consegue dizer com quem pode ter contraído a doença.

Centro de Operações de Emergências

Em 2 de agosto, a Secretaria de Saúde criou o Centro de Operações de Emergências (COE) para o combate às infecções pela varíola do macaco.

O Laboratório Central (Lacen-DF) também passou a fazer as análises dos testes para acelerar a liberação dos resultados. Antes, os exames eram feitos em um laboratório de referência da Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ).

Terceiro no mundo

O Brasil passou a Alemanha em número de casos de varíola do macaco e se tornou o terceiro país do mundo com mais pessoas infectadas neste surto.

Dados do Ministério da Saúde atualizados até a noite de quarta-feira (17) mostram que já são 3.359 casos positivos — a Alemanha registra 3.213. Aqui, há outros 4.090 pacientes com suspeita da doença.

