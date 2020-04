Secretaria defende ocorrência online de violência doméstica 

Na imagem, Cristiane Britto, secretária nacional de Políticas para Mulheres Valter Campanato/Agência Brasil

Em um cenário de aumento da violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) tem uma preocupação adicional: o aumento da subnotificação. Ou seja, o número menor de mulheres que tem buscado ajuda na rede de proteção na tentativa de interromper uma situação de violência doméstica.

Dados preliminares já mostram o aumento das ocorrências de violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus em alguns locais, como no Estado de São Paulo. O cenário pode ser ainda mais preocupante, já que há indicíos de que a subnotificação também aumentou, como explica a secretária nacional, Cristiane Britto.

"Pesquisas divulgadas sugerem um aumento da subnotificação, porque se por um lado aumentam as ocorrências de violência, e de outro o número de medidas protetivas apresenta queda, significa que as mulheres não estão procurando a rede. E isso já era preocupante antes da pandemia, porque 70% das mulheres vítimas de feminicídios nunca procuraram a rede, nem o 180. Se a subnotificação aumenta na pandemia isso é muito preocupante".

Para conter o avanço da violência doméstica e aumentar as medidas protetivas, a secretária e a ministra Damares Alves pediram ao Ministério da Justiça um esforço para que todas as unidades da federação adotem o registro online de ocorrência policiais também para casos de violência contra a mulher durante a pandemia.

"Estamos articulando com o Ministério da Justiça para que as secretarias estaduais repassem dados de ocorrências e de medidas protetivas para podermos formular políticas mais efetivas e estamos articulando pra implantar em todos os Estados a ocorrência policial online. Em alguns Estados funciona de forma tímida. Fizemos uma reunião com o ministro Sérgio Moro Moro e pedimos a ocorrência online em todas as unidades da federação. Porque percebemos que a mulher pode não estar conseguindo acessar os serviços públicos de proteção. O registro de ocorrência online vai ser uma ferramenta muito útil para a mulher nesse momento".

O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a adotar a ocorrência online para a violência contra a mulher e, após a iniciativa, houve aumento das ocorrências. Com a ocorrência online, a secretária acredita que mais mulheres procurarão a rede de proteção do Estado.

"Com a ocorrência online, esperamos que mulheres se sintam mais confortáveis de fazer essa ocorrência. Sabemos que há mulheres que não pisam em delegacia de jeito nenhum. Acredito que mesmo após a pandemia não vamos retroceder, espero conseguir prorrogar isso e tornar pernamente o registro policial online para a violência doméstica e violência contra a mulher", argumenta.

Outra iniciativa da secretaria para reduzir a subnotificação foi o desenvolvimento de um aplicativo, o app Direitos Humanos BR, para denúncia online de violência contra a mulher. O aplicativo já está disponível para IOS e Android e no site do ministério. Além da denúncia, o app orienta familiares ou vizinhos e pode dar o mapa da rede de atendimento mais próxima para casos de violência.

"Também estamos em contato com a Justiça para possibilitar a medida protetiva online. Estamos fortalecendo o atendimento online e depois vamos disseminar as informações sobre o funcionamento da rede" completa Cristiane Britto.