Thiago Nolasco, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Secretaria-Geral diz que não possui vídeo solicitado pelo STF Ministro Celso de Mello solicitou material da reunião realizada no dia 22 de abril por Jair Bolsonaro e Sergio Moro, entre outros ministros

Vários ministros participaram da reunião que o STF requisitou a gravação Marcos Corrêa/PR 22.04.2020

A Secretaria-Geral da Presidência da República informou no final da tarde desta quarta-feira (6) que não captou nenhum vídeo ou áudio e tampouco mantém a guarda do material solicitado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a reunião feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

Nesta terça-feira (5), o ministro Celso de Mello determinou que a Presidência da República entregue, em até 72 horas, as gravações de uma reunião ministerial que ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, em 22 de abril, citada por Moro em seu depoimento.

Leia mais: Justiça dá 72 horas para Bolsonaro explicar troca na PF do RJ

A gravação requisita pelo STF foi referida pelo ex-ministro durante depoimento à Polícia Federal, no último sábado (2). Moro afirmou que na reunião, uma espécie de conselho de ministros, ele foi cobrado por Bolsonaro pela substituição do diretor-geral da PF e também por relatórios de inteligência e de informação do órgão.

No entanto, a Secretaria-Geral informou que não possui o material, o que não significa dizer que o vídeo ou áudio não exista.